Sarri KO | gli juventini lo asfaltano | “Come abbiamo fatto ad averlo in panchina?”

(Di sabato 16 settembre 2023) La Juventus ha sconfitto la Lazio per 3-1, portando la squadra di Allegri a 10 punti. Terza sconfitta in 4 gare per i biancocelesti. La Juventus di Massimiliano Allegri ‘vendica’ il Napoli e batte la Lazio per 3-1, gara valida per la quarta giornata di Serie A. I bianconeri hanno iniziato la partita con grande determinazione, trovando il vantaggio al 10? grazie a un colpo di testa di Vlahovic su cross di Locatelli. La pressione dei bianconeri non si è affievolita, e al 14? Kostic ha provato un tiro dal limite respinto da Provedel. La Lazio ha sfiorato il pareggio al 25? con una combinazione tra Luis Alberto e Felipe Anderson, ma Szczesny ha deviato il tiro di Kamada in angolo. Un minuto dopo, la Juventus ha raddoppiato con Chiesa. La Lazio ha cercato di reagire, ma le conclusioni di Kamada sono state fuori misura. Gatti ha bloccato il tentativo di Immobile al 51?. Tuttavia, la Lazio è ...

Nervi tesi in casa Lazio: la squadra biancoceleste, infatti, non proferirà parola dopo la sconfitta contro la Juventus. Mentre tutti aspettavano i tecnici in conferenza stampa, ecco la voce. Poi confermata. "Sarri non viene, non parla in conferenza". Una notizia che lascia gli addetti ai lavori di sasso.