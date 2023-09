Santanchè | “Buon lavoro al nuovo presidente regionale di Coldiretti Lombardia Comincioli”

... io invece a bocce ferme ritengo che quando avremo tutti i dati sarà stato unanno". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela, a margine dell'assemblea elettiva di Coldiretti ...Da quel momento, lasi convince che l'operazione ha lei come obiettivo ed ha una matrice ...c'è che il tentativo dell'avvocato Guagliani aveva quasi tutte le carte in regola per andare a...... presso Fiere di Parma, alla presenza del Ministro del Turismo, Senatrice Daniela. APC ... Niccolai ha poi concluso ringraziando g li oltre 300 espositori ed augurandolavoro a tutti i ...... presso Fiere di Parma, alla presenza del ministro del Turismo, Daniela. Apc - ... Niccolai ha poi concluso ringraziando gli oltre 300 espositori e augurandolavoro a tutti i players. Il ...

Santanchè: credo che alla fine sarà un buon anno per il turismo ... Il Sole 24 ORE