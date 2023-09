San Siro continua a battere ogni record | ma qual è il suo destino?

Commenta per primo Cresce l'attesa in casa Milan per il derby contro l'Inter di domani alle ore 18 a. Stefano Pioli si è detto soddisfatto di come la squadra ha lavorato in settimana per preparare al meglio una sfida che non può essere già decisiva ma che comunque dirà se i rossoneri hanno ...Poi arrivati acapiranno cos'è il derby. Stiamo parlando comunque di gente che ha già vissuto partite del genere in carriera. Ripeto, nessuno di noi pensa ai derby dell'anno scorso, pensiamo ...... ad esempio, da una bandiera come Paolo Maldini in dirigenza e, perché no, allo stadio, vera icona per il calcio mondiale ma obsoleto per i tempi che corrono. Una concezione avveniristica ...' Ho avuto modo di sperimentare il calore dinella prima gara casalinga, contro il Torino: il boato al gol di Pulisic non lo dimenticherò mai. È stato devastante! Siamo carichi e concentrati ...

Il Milan candida già all'Uefa il suo stadio per l'Europeo 2032. Sala: “Dossier San Siro non ancora chiuso” La Repubblica

Due alti dirigenti del club, nelle scorse settimane, hanno presentato il progetto nella sede dell’Uefa, in Svizzera: un impianto ultramoderno da 72 mila spettatori, capienza ritenuta congrua con la ...Anche nella passata stagione lo stadio di Milano ha fatto registrare numeri da record, ma Inter e Milan tra qualche anno giocheranno altrove ...Il sindaco Sala spera ancora che Milan e Inter possano tornare a considerare il progetto di un nuovo impianto a San Siro, ma il vincolo della Sovrintendenza e gli atti dei club sembrano smentire ...