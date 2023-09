San Giuseppe Vesuviano | carabinieri arrestano 2 rapinatori

(Di sabato 16 settembre 2023) I due indagati – con armi e volto travisato – avrebbero rapinato due attività commerciali nei comuni di Saviano ed Ottaviano A Sandella stazione di Saviano hanno eseguito una misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura nei confronti di due 50enni del posto. Leggi anche: Denunciate due persone due persone per abusivismo edilizio a Casamicciola e a Procida, tra i sequestri anche una discoteca I due sono ritenuti gravemente indiziati di rapina aggravata in concorso. Le indagini deidi Saviano effettuate anche con attività tecniche e coordinati dalla Procura di Nola hanno permesso di raccogliere diversi elementi a carico dei 2 arrestati ritenuti indiziati di aver commesso 2 rapine lo scorso gennaio. I due ...

... con le sonorità raffinate e graffianti del flauto diNova e degli Archimedi , ... nell'omonima via, resterà aperta alla visita dei fedeli, nel corso della giornata il parroco di...Ieri mattina, a PalazzoDomenico, il sindaco, Maria Monisteri e l'onorevole Ignazio Abbate, hanno incontrato l'ingegnereIacono, della Direzione generale dell'AST di Palermo ed Emanuele ...3' di lettura 15/09/2023 - Il 18 settembre ad Osimo è festa grande. Nella cittadina dei "senza testa" in questi giorni si celebra la ricorrenza del Santo patronoda Copertino, protettore degli studenti, tutte le vie del centro sono addobbate con luci multicolori e nelle piazze si balla e si canta con artisti famosi. Ma non per tutti la festa ha lo ...... quarto posto per Nicola Tali e Massimiliano Frau (27"4), primi dei sardi davanti a... filigosu 1 paolo andreucci rally dei nuraghi e del vermentino rally gallura Ultime Notizie DaTeodoro ...

Festa di San Giuseppe: concerti e street-food in piazza a Osimo Osimo e Dintorni - racconti dal nostro territorio

L’ex asilo San Giuseppe di Arcore diventa casa della Protezione Civile MBNews

Trecase. Solennità di “San Gennaro” al Santuario parrocchiale “Santa Maria delle Grazie e San Gennaro” ...Dopo la petizione dei residenti si punta a maggiori controlli nel quartiere durante le ore notturne e sugli esercizi commerciali della zona, collaborazione coi servizi sociali per gestire le situazion ...SAN GREGORIO - Lavorerà in un Comune per 172 ore. È così che il 63enne di origine agordina residente nel Feltrino sconterà la pena per aver fatto sesso con ...