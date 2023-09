San Carlo | Cirielli | “Il Governo ha corretto un’ingiustizia”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Bisognerebbe volare alto quando si trattano temi culturali di grande profilo come il futuro del teatro Sandi Napoli, certamente tra i più famosi e prestigiosi al mondo, tra i fiori all’occhiello non solo di Napoli e della regione Campania bensì di tutta l’Italia. Solo un confronto pacifico e costruttivo tra i rappresentanti istituzionali – comune, regione e– può portare a risultati significativi che vadano nella direzione del ritrovato lustro per il tempio partenopeo dell’opera lirica e del balletto classico”. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, on. Edmondo. “Tuttavia spesso i personalismi e le beghe politiche distraggono dalla retta via e trascendono la decenza e il buongusto. Ancora una volta, infatti, il governatore campano ...