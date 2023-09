Samoa-Cile oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Mondiali rugby maschile 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 16 settembre 2023) Tutto pronto per, partita valevole per il girone D deidi, in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. Ini scendono in campo con l’obiettivo di vincere ed iniziare così con il piede giusto la rassegna iridata. La compaginena, reduce invece dalla sconfitta all’esordio contro il Giappone, va a caccia di riscatto e di qualche punto per muovere la classifica. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00 di sabato 16 settembre allo Stade de Bordeaux di Bordeaux, in Francia. Di seguito, le indicazioni per seguire intv ela partita...