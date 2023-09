Salvini picchia duro sui migranti per mettere all’angolo la Meloni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 16 settembre 2023) Dal braccio di ferro con le ong che favorirebbero l’immigrazione clandestina, alle più recenti sparate secondo cui la Germania pagherebbe i volontari che salvano vite in mare al fine di portarli in Italia e lavarsene le mani. E ancora le frasi secondo cui la recente ondata di arrivi dalla Tunisia costituiscono un “atto di guerra” all’Italia, la proposta diin campo la marina militare per fermare gli sbarchi e, in ultimo, le dichiarazioni sul fatto che l’Italia è l’unico Paese in Europa che vive “un’immigrazione di queste dimensioni”. Sembra proprio che recentemente Matteosia in grande spolvero e stia tornando a cavalcare il tema degli approdi di disperati dal nord Africa per cercare di trovare consensi elettorali in vista delle prossime elezioni europee, anche – e soprattutto – a scapito dei suoi stessi alleati di governo che sono ...