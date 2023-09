Salvini invita i francesi a Pontida usando l’intelligenza artificiale – Il video

(Di sabato 16 settembre 2023) Le lingue straniere, anche quelle più diffuse in Europa, non sono mai state il suo forte. Il leader della Lega e vicepremier Matteoha quindi deciso di ovviare al problema postando sui social media unin cui parla fluentemente in francese, utilizzando. La versione francese, molto simile a quella in italiano, del suo intervento, mostra il vicepremier tradotto direttamente. Nel messaggio spiega che il raduno dinon è un’iniziativa di partito ma di migliaia di persone che si riuniscono per costruire una nuova visione e cambiare l’Europa. Le persone – specifica – discuteranno di molti temi: di università, di lavoro, di ambiente, di cultura. L’intervento finisce con un “je vous attends”: vi aspetto. La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, è ...

Le lingue straniere, anche quelle più diffuse in Europa, non sono mai state il suo forte. Il leader della Lega e vicepremier Matteoha quindi deciso di ovviare al problema postando sui social media un video in cui parla fluentemente in francese, utilizzando l'intelligenza artificiale. La versione francese, molto simile a ...

Il vicepremier invita tutti a partecipare all'evento che si terrà nel campo aperto del paese bergamasco, sottolineando che si tratta di un incontro di popolo e non di un'iniziativa di partito. Salvini ..."Domenica 17 settembre, non è un'iniziativa di partito, è un raduno di migliaia di persone provenienti da tutta Italia che vogliono costruire, progettare e progettare il futuro. Abbiamo intenzione di ...