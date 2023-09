Salvini a Pontida | «Giorgia sull' immigrazione sta facendo miracoli Siamo per lo stesso obiettivo»

... il segretario della Lega Matteo Salvin i smentisce spaccature con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni : "Che domani lei sia a Lampedusa e io accolga qua Marine Le Pen aè ...Lo ha detto il vicepremier Matteo, a margine dell'assemblea della Lega giovani a. "Giorgia sta facendo miracoli" ha detto, commentando la visita di domani a Lampedusa del ...Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, durante il suo intervento al convegno dei giovani leghisti che ha aperto il raduno di. 16 settembre 2023"Chi esclude qualcuno dà in mano l'Europa ai socialisti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a margine del primo giorno del raduno di, riferendosi alla chiusura del Ppe a qualsiasi ipotesi di alleanza in Europa con la destra e in particolare con il Rassemblement National di ...

Dopo un anno dei sei sacri impegni di Pontida Salvini non ne ha centrato uno Domani

Matteo Salvini, a Pontida, ha ironizzato sul derby milanese in programma nel pomeriggio a cui parteciperà da noto tifoso rossonero: «Ora però devo andare, vi lascio perché ho un appuntamento ...(Adnkronos) – “Sicuramente l’Europa” sui migranti “in queste settimane e in questi mesi è stata assente, lontana, distratta, sorda, arrogante”. Lo ha detto a proposito degli sbarchi a Lampedusa il vic ...Saccomanno: «È un'occasione per rafforzare i legami tra i rappresentanti calabresi e il partito. Speriamo che questo evento possa portare benefici concreti per la nostra Regione» ...