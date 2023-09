Salisburgo | passo falso in campionato per gli euroavversari dell’Inter

(Di sabato 16 settembre 2023) Il Red Bullnon vince nella partita diche precede l’esordio in Champions League, dove sfiderà il Benfica. Gli avversarinel Gruppo D non vanno oltre il 2-2 con lo Sturm Graz. UN PUNTO – Il Red Bullpareggia 2-2 in casa dello Sturm Graz, nel big match della settima giornata della Bundesliga austriaca. Nella sfida tra prima e seconda apre le marcature Samson Baidoo al 40?, poi lo Sturm Graz ribalta il risultato fra il 53? (pareggio di Otar Kiteishvili) e il 63? (vantaggio di Manprit Sarkaria). È un rigore di Sekou Koita a fissare il definitivo 2-2 al 73?. Ilresta primo a +2 sui rivali odierni e mercoledì sarà di scena sul campo del Benfica alle 21, nell’altra partita del girone di Champions League. Inter-News - Ultime ...

...sono pronti a fare il primogià a gennaio Secondo quanto scrive calciomercato.com, la Juve potrebbe provare già a gennaio l'acquisto di Kjaergaard, centrocampista danese in forza al. ...Ora il gioiello della sua squadra è il centrocampista del, Maurits Kjaergaard (classe 2003). Il quale se la vedrà in campo con Habib Diarra, nato a gennaio 2004. Scherzo del destino: ...... che lo scorso anno è arrivata ad undalla vittoria in finale sfumata solo contro il ... che vedrà i nerazzurri affrontare la Real Sociedad , il Benfica e il. Nonostante abbia evitato ...Rafa Mir, centravanti in forza al Siviglia, è ad undal trasferimento al Milan: ultimi dettagli prima della chiusura dell'affare La spasmodica ... ex compagno di Okafor ale oggi al ...

Festival di Salisburgo 2023 – Le nozze di Figaro – Connessi all'Opera Connessi all'Opera

Quando andare a Salisburgo e nel Salisburghese: otto motivi per una vacanza in autunno DOVE Viaggi

Il girone D ha riservato ai finalisti della scorsa stagione tre avversari che non sembrano superiori. Benfica, Salisburgo e Real Sociedad ...Il Salisburgo di Gerhard Struber Dall’altra parte c’è dunque ... Un esempio su tutti: Erling Haaland. Nella passata edizione la formazione della Red Bull non ha superato il girone, finendo alle spalle ...La squadra di Simone Inzaghi è pronta a ripartire in Europa dopo la finale persa nella scorsa edizione contro il Manchester City di Guardiola ...