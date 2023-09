Salerno | immigrazione clandestina | arrestati 6 uomini

(Di sabato 16 settembre 2023) La Polizia di Stato ha arrestato con l’accusa disei. Si erano confusi – come riporta il quotidiano Il Mattino – dopo essere stati espulsi dall’Italia, tra i 181 migranti sbarcati, giovedì scorso, al porto didalla nave mercantile Bbc Edge, battente bandiera “Antigua e Barbuda”. Nel frattempo, proseguono i controlli delle forze dell’ordine per capire se tra i migranti soccorsi in mare ci possano essere anche dei presunti scafisti. Segui ZON.IT su Google News.

Eseguite a Salerno le operazioni di sbarco della nave mercantile ... A seguito delle operazioni di identificazione, la Polizia di Stato attraverso l’ufficio immigrazione della questura ha gestito le ...Stampa“Ho provveduto a segnalare agli organi competenti un’occupazione abusiva da parte di cittadini extracomunitari di uno stabile in via B. Croce in gran parte inagibile e sottoposto a custodia giud ...All’esito dell’attività investigativa, avviata nell’immediatezza dello sbarco, altri 6 cittadini di nazionalità tunisina stati arrestati in quanto destinatari di un decreto di espulsione: ieri mattina ...