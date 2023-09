Salerno | il Centro Storico si trasforma in un set a cielo aperto

(Di sabato 16 settembre 2023) Ildisiin un set a, prossimamente partiranno le riprese – come riporta il quotidiano Il Mattino – per la realizzazione di due diverse produzioni: il prossimo 25 settembre la regista Cristina Comencini inizia le riprese del suo nuovo film “Il treno dei bambini”, prodotto da Palomar con il sostegno della Film Commission Campania; il 9 ottobre (ma la data potrebbe slittare di una settimana) si comincia a girare la seconda serie della fiction “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso” prodotto da Rai Fiction e Viola Film con il sostegno della Film Commission Campania, tratta dai libri di Diego De Silva. Segui ZON.IT su Google News.

Una competizione, quella dellucano, tornata dopo 20 anni di assenza, che ha coinvolto ... che si terrà a, il Maxi - Slalom di Croce di Cava, valido per la Coppa Italia Zona 3 Aci Sport, ...

"In queste ultime ore, siamo stati testimoni di una tragedia che colpisce profondamente il nostro territorio: un altro incidente sul lavoro al porto di Salerno ...Si sono concluse le operazioni di controllo sulla nave mercantile "BBC Edge" che aveva soccorso nel mediterraneo 181 migranti.