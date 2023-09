Salernitana | striscione dei tifosi contro Dia

(Di sabato 16 settembre 2023) Il caso Boulaye Dia allasta facendo notizia in tutta Europa, l’attaccante non è rientrato dopo la convocazione in Nazionale e ora iespongono unoil senegalese Il caso Boulaye Dia allasta facendo notizia in tutta Europa, l’attaccante non è rientrato dopo la convocazione in Nazionale e ora iespongono unoil senegalese. Davanti all’Arechi è apparso questa scritta: «Il calcio moderno non ha più miti o bandiere. Dia scendi in campo e fai il tuo dovere!»

Dia scendi in campo e fai il tuo dovere', lo striscione firmato dalla Curva Sud Siberiano e che è stato esposto dinanzi allo stadio Arechi e nei luoghi simbolo del tifo granata.

Davvero incredibile quello che sta succedendo in casa Salernitana, dove è letteralmente esploso il caso Boulaye Dia. Il giocatore rifiuta ancora di tornare a Salerno dopo la sosta per... Gli ultras della Salernitana hanno mostrato uno striscione all'esterno dello stadio Arechi, il messaggio è per il calciatore senegalese.