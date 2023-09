Salernitana | caso Dia | duro striscione dei tifosi fuori dall’Arechi

(Di sabato 16 settembre 2023) In casatiene banco ilDia. Il calciatore, multato a causa dell’atteggiamento mantenuto in seguito al rifiuto da parte del club della proposta di acquisto del Wolverhapton, non è ancora tornato in Italia dopo la sosta per le Nazionali. L’allarme, che sembrava rientrato dopo l’intervento del presidente Iervolino, che aveva optato per una multa ma per il perdono del calciatore e il reintegro in rosa, sembra essere pronto a deflagrare nuovamente. Dia, convocato dal Senegal ma mai sceso in campo per un presunto infortunio, si trova adesso in Francia, al fianco della moglie e della famiglia, per “problemi familiari-personali”. L’attaccante non è tornato in Italia e non si è ancora sottoposto alle visite mediche per verificare l’entità del presunto infortunio. Lanon potrà schierarlo contro il Torino, nè ...

La Salernitana non potrà schierarlo contro il Torino

Stufa degli atteggiamenti di Dia, la Salernitana ha mandato un ultimatum al giocare. In caso di mancato rispetto, conseguenze pesantissime