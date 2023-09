Sainz in pole position nel Gp di Singapore

(Di sabato 16 settembre 2023) MARINA BAY () (ITALPRESS) – Lo spagnolo della Ferrari Carlos, con il tempo di 1'30?984, ha conquistato lanel Gran Premio di. Secondo il britannico George Russell della Mercedes a 72 millesimi. Seconda fila col terzo tempo per l'altro ferrarista, Charles Leclerc, staccato di 79 millesimi dal compagno. Quarto posto per Lando Norris (McLaren, +0?501), quinto Lewis Hamilton (Mercedes, +0?501), sesto Kevin Magnussen (Haas, +0?591), settimo Fernando Alonso (Aston Martin, +0?631), ottavo Esteban Ocon (Alpine, +0?689), nono Nico Hulkenberg (Haas, +0?824) e decimo Liam Lawson (AlphaTauri, +1?284). Clamorosa eliminazione in Q2 delle due RedBull del campione del mondo e leader della classifica piloti, l'olandese Max Verstappen, e del messicano Sergio Perez, che domani ...

