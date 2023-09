Russia | continua il viaggio di Kim | incontro con Shoigu

(Di sabato 16 settembre 2023) Tappa a Knevichi, il ministro della Difesa ha mostrato al leader nordcoreano il sistema missilistico Kinzhal sul MiG-31I Kim Jong un prosegue il suoin, tra spostamenti in aereo e soprattutto in treno. Tappa oggi all’aeroporto di Knevichi dove il ministro della Difesagli ha mostrato il sistema missilistico Kinzhal sul MiG-31I. Il comandante dell’aviazione a lungo raggio delle forze aerospaziali russe, il tenente generale Sergey Kobylash, ha riferito sulle capacità di volo e tecniche del sistema missilistico dell’aereo ipersonico, riporta la Tass. Il leader nordcoreano è rimasto “profondamente colpito” dallo stato di avanzato sviluppo dell’aviazione e della tecnologia aerospaziale russa dopo la sua visita ieri allo stabilimento aeronautico Yuri Gagarin, spiega l’agenzia di stampa nordcoreana Kcna. Kim Jong un ...

Ucraina, Kim pronto a offrire armi a Putin Ucraina: "Nordcorea già fornisce armi a Russia". Usa minacciano sanzioni

Kim Jong-un è in visita ufficiale in Russia da qualche giorno e il vaggio ancora non è finito. La diffidenza per i voli ereditata dal padre ha allungato certamente ...