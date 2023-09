Rugby | Mondiali 2023 | l’Irlanda non fatica ad avere la meglio di Tonga

(Di sabato 16 settembre 2023) Il secondo sabato dellaWorld Cupsì è concluso a Nantes, dove– una delle grandi favorite per il titolo – affrontava l’incognita. Un match sulla carta segnato, ma con i pacifici non si può mai dare nulla per scontato. Ecco come è andata. Parte subito forte, lesono fallose e al 7’ Johnny Sexton sblocca il risultato dalla piazzola. Nonostante il dominio irlandese, sia come possesso sia come territorio, i verdi Farrellno a rendersi pericolosi, sbagliano qualche possesso di troppo e tengono ini vivi. Così al 16’ dalla piazzola è Havili a trovare i punti e match che torna in perfetta parità. Si arriva così poco prima del quarto di gioco per vedere la prima meta del match, ed è Tadhg Beirne a segnare ...

