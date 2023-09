Ruba in un supermercato di Pompei | arrestato un uomo

(Di sabato 16 settembre 2023)undi. La Polizia haun 38enne originario di Torre del Greco. Aveva preso una bottiglia di champagne di valorein undi. Lo scorso pomeriggio, gli agenti del locale Commissariato, a seguito di una di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Macello per la segnalazione di furto in corso all’interno di un esercizio commerciale. Giunti sul posto, I poliziotti hanno accertato che unera stato fermato, dopo una colluttazione, da personale addetto alla vigilanza. Poco prima infatti aveva danneggiato l’antitaccheggio di una bottiglia di champagne di ingente valore per portarla via e tentare la fuga. Gli agenti hanno così...

