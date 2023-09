Rosy Chin in nomination al GF | tensione nella Casa dopo il verdetto

(Di sabato 16 settembre 2023) La chefnon ha digerito il fatto di essere stata nominata dai suoi compagni di gioco:nel post puntata Tra i primi concorrenti inal Grande Fratello c’è a sorpresa anche. La chef e imprenditrice, una delle concorrenti che si è maggiormente sbattutain questi primi giorni di trasmissione, non ha digerito il fatto di essere stata votata dai compagni e non ha fatto niente per nascondere il proprio disappunto una volta appresa la notizia, comunicata da Alfonso Signorini al termine della puntata. Lase la vedrà al televoto con altri gieffini, più precisamente con Giselda, Grecia e Vittorio e il pubblico dovrà eleggere il preferito. “Speriamo che da ora in poi non mi continuerete a ...

Al termine delle nomination i più votati sono risultati essere proprio Vittorio Menozzi, Grecia Colmenares,e Giselda Torresan. Alex nel nominare quest'ultima ha ritenuto non possa ..., mandata nel tugurio, ha incontrato il secondo concorrente Vip della serata: Ciro Petrone , attore ed ex partecipante a Temptation Island. La prossima concorrente ad essere presentata è ...Nuovo confronto nella famosa Casa del Grande Fratello . Beatrice Luzzi esembrano infatti avere un'idea divergente della cucina e ciò le ha portate ad avere una piccola discussione in cui l'attrice ha accusato la nota chef cinese di essere pesante. Beatrice Luzzi ...Tempo di prime nomination nella Casa del Grande Fratello .è finita a rischio eliminazione insieme a Vittorio , Giselda e Grecia . Dopo la diretta in onda su Canale 5, la ragazze hanno fatto gruppo in giardino.prende male la nomination: "...

Rosy Chin: "Dico una cosa antipatica sui cinesi" la regia non fa in tempo Biccy

Gli inquilini finiti al televoto, invece, sono: Vittorio Menozzi, Grecia Colmenares, Rosy Chin e Giselda Torresan. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: ...Paolo La Quosta è uno chef milanese di circa 38-39 anni, altezza e peso non disponibile ed ha occhi e capelli castani. È noto soprattutto per essere il marito di Rosy Chin, partecipante al Grande Frat ...Rosy Chin, mandata nel tugurio, ha incontrato il secondo concorrente Vip della serata: Ciro Petrone, attore ed ex partecipante a Temptation Island. La prossima concorrente ad essere presentata è stata ...