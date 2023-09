Roma | Mourinho verso l'Empoli | 'Lukaku e Dybala giocheranno dall'inizio'

Totti è nella, non è mai uscito di qua e mai uscirà. Per me lui è sempre qui.non ha fatto nulla". Lo ha detto Josè, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita ...Josèha parlato in conferenza stampa alla vigilia di- Empoli , match della quarta giornata di Serie A in programma domani all'Olimpico. Il tecnico giallorosso ha parlato delle difficoltà ..."Vivendo la città ho la sensazione che Francesco Totti è nella. Non ne è mai uscito e mai ne uscirà. Poi però io sono l'allenatore, non sono nessuno per ... Così Josénella conferenza ...Joséha parlato in conferenza stampa: le sue dichiarazioni alla vigilia di- EmpoliLe parole di Joséalla vigilia di- Empoli: il tecnico portoghese parla in conferenza stampa alla ripresa del campionato.- Calciomercato.itUMORE - 'Siete sempre negativi, noi siamo più positivi. ...

Roma, diretta Mourinho: segui la conferenza stampa e le parole LIVE Corriere dello Sport

Trigoria: a breve la conferenza stampa di Mourinho » LaRoma24 LAROMA24

Lo ha detto l’allenatore della Roma, Josè Mourinho, alla vigilia della partita contro l’Empoli all’Olimpico, in merito alle condizioni del difensore centrale inglese. Sugli altri giocatori: “In questo ...Intervenuto in conferenza stampa prima della gara con l'Empoli, José Mourinho, tecnico della Roma ha parlato delle scelte che farà in vista della gara con i toscani: "Dobbiamo gestire bene la gara, pr ...La Roma ospiterà l’Empoli allo Stadio Olimpico al rientro della sosta delle nazionali, nel posticipo di domenica 17 settembre alle 20:45. Alla vigilia della partita, José Mourinho è intervenuto in ...