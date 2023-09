Roma | i convocati di Mourinho per la sfida con l’Empoli

...e titolo L'appuntamento è per le ore 21.00 di sabato 16 settembre al PalaLottomatica di, in ... LA FORMULA E CHI PASSA IL TURNO IL TABELLONE COMPLETO I 14 AZZURRIEMOZIONE ALESSANDRO ......ha deciso di convocare anche il centrocampista Francesco Deli e il difensore ex Reggina eDevid Eugene Bouah, pronti al loro debutto con la maglia del Catania. Catania, la lista dei...Problemi in difesa dove Fikayo Tomori reduce dall'espulsione ache ha lasciato il Milan in 10 ... Milan: idi Pioli per il derby con l'Inter Portieri : Maignan, Sportiello, Mirante. ......e titolo L'appuntamento è per le ore 17.30 di sabato 16 settembre al PalaLottomatica di, in ... LA FORMULA E CHI PASSA IL TURNO IL TABELLONE COMPLETO I 14 AZZURRIEMOZIONE ALESSANDRO ...

Roma, i convocati per l’Empoli: la decisione su Smalling, Pellegrini è out SOS Fanta

Roma-Empoli, i convocati di Mourinho: out Smalling e Pellegrini ForzaRoma.info

Dopo un avvio di campionato ben al di sotto delle aspettative, con un solo punto conquistato nelle prime tre giornate, la Roma si prepara a tornare in campo con l’unico obiettivo di vincere nel postic ...Dopo le parole in conferenza stampa, Josè Mourinho ha diramato la lista dei convocati in vista dell’impegno di domani contro l’Empoli di Zanetti dove servirà trovare i primi tre punti della stagione.AS Roma – I convocati per la partita contro l’Empoli: c’è Sanches, out Smalling - A.S. Roma - Sono 23 i calciatori convocati da José Mourinho , allenatore dell’ AS Roma , per la pa... - Marione.net - ...