Roma-Empoli | rivedi la conferenza stampa di Mourinho VIDEO

Lo ha detto Josè Mourinho alla vigilia della sfida contro l'annunciando anche la titolarità di Dybala. "Paulo giocherà, ma abbiamo i dati ed è scientifico che non potrà giocarla tutta". Sugli ...Lo ha detto Josè Mourinho, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'di un possibile ritorno alladi Francesco Totti.Vigilia di campionato per la. I giallorossi domani alle ore 20.45 ospiteranno l'. La squadra di Mourinho va a caccia della prima vittoria stagionale contro gli uomini di Zanetti. Lo Special One alle 14.30 risponde ...Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, match della quarta giornata di Serie A in programma domani all'Olimpico. Il tecnico giallorosso ha parlato delle difficoltà legate alle tante assenze, non nascondendo i problemi degli ...

Roma, c'è il dubbio Smalling contro l'Empoli: pronto N'Dicka Corriere dello Sport

Roma Empoli Pellegrini verso il forfait RomaNews

Bartosz Bereszynski, terzino dell’Empoli in prestito dalla Sampdoria, potrebbe partire titolare nel match dell’Olimpico contro la Roma, valido per la quarta giornata di Serie A. Come riportato da ...Intervenuto in conferenza stampa prima della gara con l'Empoli, José Mourinho, tecnico della Roma ha parlato delle scelte che farà in vista della gara con i toscani: "Dobbiamo gestire bene la gara, pr ...La Roma ospiterà l’Empoli allo Stadio Olimpico al rientro della sosta delle nazionali, nel posticipo di domenica 17 settembre alle 20:45. Alla vigilia della partita, José Mourinho è intervenuto in ...