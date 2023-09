Robert O' Brien | Rispettare l' impegno con la Nato conviene all' Italia

Leggi su panorama

(Di sabato 16 settembre 2023) Il pericolo cinese sta crescendo, mentre aumenta l’instabilità in Nord Africa: si tratta di sfide rilevanti per l’Occidente e, in particolare, per l’. È quindi per cercare di far luce su queste complicate dinamiche che La Verità ha deciso di intervistare l’ex consigliere per la sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump,O’. Attualmente a capo della Richard Nixon Foundation, O’ha servito alla Casa Bianca da settembre 2019 a gennaio 2021. In questa veste, assieme all’allora segretario di Stato Mike Pompeo, è stato il principale architetto dei maggiori successi della politica estera dell’amministrazione Trump. Fu pienamente coinvolto nel processo negoziale che avrebbe permesso di arrivare agli Accordi di Abramo nel 2020 e fu in prima linea nel promuovere una postura più severa nei confronti ...