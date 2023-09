Rivivi la diretta Genoa - Napoli 2 - 2 | Garcia pareggia con Raspadori e Politano

(Di sabato 16 settembre 2023) GENOVA -ladalla panchina: sono infatti i subentratia raddrizzare una gara che si era messa in doppio svantaggio per il. Si parte con un buonche, ...

GENOVA - Garcia la pareggia dalla panchina: sono infatti i subentrati Raspadori e Politano a raddrizzare una gara che si era messa in doppio svantaggio per il Napoli . Si parte con un buon Genoa che, ...La Juventus riparte bene in campionato battendo la Lazio : 3 - 1 contro la squadra di Sarri. Doppietta di Vlahovic che si riprende bene dopo il rigore sbagliato contro l'Empoli. Nel mezzo anche il gol ...le emozioni di Cosenza - Sudtirol Lecco - Brescia 0 - 2: la decidono Borrelli e Bianchi. Il ... Venezia - Spezia:live e highlights della partita Serie B: c'è Catanzaro - Parma, Samp in ...Segui ladi ALBA CALCIO - CHISOLA CALCIO (dalle ore 15). LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ALBA CALCIO - CHISOLA CALCIO Alba Calcio: Bergonzi, Foschi, Dieye, Giraudo, Barbagiovanni, Cena, Galvagno, ...

20' Problemi alla vista per Hysaj, Pellegrini inizia il riscaldamento. 19' Immobile conquista il calcio d'angolo, coinvolgendo nuovamente Bremer: Luis Alberto direttamente contro Miretti e corner che ...SERIE B, 5^ GIORNATA Venezia-Spezia 1-0 [56' Pohjanpalo (V)] - giocata ieri Ascoli-Palermo 0-1 [90'+3 Mancuso (P)] Cosenza-Sudtirol 2-2 [11'.Giornata dedicata alla conferenza stampa pre partita per Cristiano Lucarelli. Domani è in programma la quinta partita del campionato di Serie B. Allo stadio "Sinigaglia" di Como, i rossoverdi ...