Tra le stelline dell'albiceleste spiccano Echeverri (), Gianluca Prestianni (Velez), Santiago López (Indipendente), Franco Mastantuono () o Agostino Ruberto (). ...Il commissario tecnico dell'Argentina ha però siglato il rinnovo con la selezione giurando fedeltà alla maglia albiceleste ancora per altri anni, mentre l'ex tecnico delsembra essere ..."Te amo bomber" , il messaggio social della zia dedicato a Valentino, già protagonista nelle giovanili del, club in cui è cresciuto ed esploso il papà. Nel cassetto, il sogno di emulare ...Commenta per primo Il Manchester City guarda ancora in Argentina. Dopo l'acquisto di Julian Alvarez dala gennaio 2022, i Citizens sono pronti ad andare su Valentin Barco , terzino sinistro del Boca Juniors. Lo riporta il Daily Star .

River Plate-Arsenal Sarandí (lunedì 18 settembre 2023 ore 00:30): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Colasanto a FN: “Beltran ha sostituito Alvarez al River Plate, è ... fiorentinanews.com

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Il bomber uruguaiano si è messo in mostra nella scorsa stagione trascinando il River Plate di Montevideo con 11 gol in 14 partite nel torneo di Clausura, ed è poi stato acquisito nello scorso inverno ...L'Inter già pensa a dare la caccia a un nuovo bomber: piacerebbe un giovane centravanti che in Sudamerica chiamano già il nuovo Suarez ...