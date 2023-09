Ritrovato dalla Polizia municipale uomo scomparso a Pozzuoli

(Di sabato 16 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodiundi 46 anni di Mugnano di Napoli. La sua scomparsa era stata denunciata dai familiari tre giorni fa, quando il proprio congiunto si era allontanato, facendo perdere le sue tracce. Gli agenti hanno avvistato in zona porto l’che camminava scalzo, a petto nudo e in stato confusionale e di sofferenza fisica. Lo hanno avvicinato per verificare la necessità di un intervento sanitario, ma l’ha chiesto solo dell’acqua, subito offerta. Gli agenti, anche attraverso la segnalazione di alcuni passanti, sono risaliti agli appelli di aiuto lanciati dai parenti dell’. Gli agenti hanno svolto accertamenti e hanno così scoperto che si trattava ...

Ritrovato a Pozzuoli il 46 enne di Mugnano scomparso tre giorni fa. La sua scomparsa era stata denunciata dalla famiglia. L'uomo è stato individuato dagli agenti della polizia municipale nella zona ...Non si conoscono i motivi della scomparsa di un uomo avvenuta 3 giorni fa a Mugnano di Napoli. Si sa solo che è stato ritrovato in stato confusionale a Pozzuoli.