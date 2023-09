Ritirano patente al figlio perché ubriaco | arriva il padre…peggio di lui

Leggi su notizie

(Di sabato 16 settembre 2023)laalè risultato, all’arrivo del padre però la sostanza non cambia: anzi, è addirittura peggiorata Una vicenda che, a tratti, potrebbe anche sembrare “divertente”. Ragionandoci seriamente, però, non c’è nulla da ridere visto che si poteva trasformare in una vera e propria tragedia. Un curioso episodio chedirettamente dalla città di Padova. Protagonisti un ragazzo e suo padre. Il primo ad essere fermato è stato proprio ildi lui a cui è stata ritirata la. Motivo? Guidava con un tasso alcolemico nel sangue che aveva superato decisamente i limiti. Polizia (Ansa Foto) Notizie.comIl ragazzo ha avvisato casa per comunicare loro della notizia. Sul posto si presenta il padre di lui. Ovvero colui ...