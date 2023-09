Rigassificatore Vado Ligure | Freccero contro Toti | “Ha un’arroganza senza limiti Faremo campagna contro chi appoggerà questo mostro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 settembre 2023) “io lo conosco molto bene, è diillimitata. Pensava di fare una ‘passeggiata’ sutema, e qui vuol dire che non capisce proprio nulla: il territorio è ancora sano, forte“. Così, al termine di un indi approfondimento tecnico sulla sicurezza energetica (LINK), davanti a un migliaio di savonesi assiepati sotto un tendone e nel giardino della SMS Fornaci, l’autore televisivo savonese – protagonista dello sviluppo delle reti Fininvest negli anni ’80, poi docente universitario e dirigente Rai – Carlosi scagliail presidente della Regione Liguria. In questi giorni, nei comuni del savonese, Giovanniviene contestato per essersi offerto di posizionare davanti alla costa di ...