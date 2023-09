Riformare il calendario scolastico | “Scuole aperte a luglio e tempo pieno obbligatorio” La petizione delle mamme fa boom | oltre 20mila firme

(Di sabato 16 settembre 2023) Dopo diverse settimane di vacanza, i ragazzi italiani fanno finalmente rientro tra i banchi. È la pausa estiva più lunga d'Europa, e questo solleva non poche preoccupazioni. L'articolo .

... arrivato a inizio agosto, si va verso la prima importante scadenza prevista neldi ... razionalizzare il sistema delle aliquote secondo criteri della normativa unionale;la ...Questo potrebbe bilanciare le esigenze di famiglie, studenti e insegnanti, dando vita a unscolastico più flessibile e adattato alle esigenze contemporanee.... cosa succederà in autunno Il governo, quindi, ha ventiquattro mesi di tempo peril ... ad esempio semplificando ildegli adempimenti fiscali. Un cambiamento che andrebbe a ...... Giorgia Meloni prova a "fare spogliatoio" in vista di quello che si presenta come un... peraltro incrociando la difficile trattativa con Bruxelles peril Patto di stabilità entro ...

Riformare il calendario scolastico, 18mila firme in una settimana per la modifica. Gori: “Per quale ragione la scuola italiana deve fermarsi per più di 3 mesi” Orizzonte Scuola