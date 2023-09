Un punto fondamentale dell'impegno del Ministro riguarda ladeglitecnici professionali, che costituiscono una parte cruciale dell'educazione dei giovani. L'obiettivo è quello di ...... ma è il momento di una svolta, concentrerò i miei sforzi su quella che dovrà essere la '... Glipotranno aderire all'iniziativa rispondendo ai bandi degli uffici scolastici territoriali ...Lunedì in Cdm il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara porterà lache pone nuove linee guida nel settore Stem , ossia l'insieme delle materie matematiche, ...gap esistente tra gli......che svolgono la loro attività inapposite "stanze della mediazione" attivate in oltre 20di ... come auspicato dalla recentedel processo civile e penale", conclude la cooperativa ...

Riforma istituti tecnici e professionali, Valditara conferma: “Lunedì in Consiglio dei Ministri il varo del provvedimento. Sarà un canale formativo di Serie A” Orizzonte Scuola

Riforma istituti tecnici e professionali, disco verde di presidi e Cisl Il Sole 24 ORE

Adesso, la riforma degli istituti tecnici e professionali che il ministro dell’Istruzione del Merito, Giuseppe Valditara, sta pensando di introdurre, già dal prossimo anno scolastico (il disegno di ...No al salario minimo per legge, perché da solo non serve. Sì a un taglio del cuneo fiscale che possa diventare strutturale e a misure che spingano gli investimenti. No a ...All’Eurogruppo inedito pressing su Giorgetti, che non dà certezze sulla ratifica del Meccanismo Europeo di Stabilità (perché la Lega è contraria). I sorrisini ...