Riepilogo e gol di Inter-Milan 5-1 giornata 4

Leggi su justcalcio

(Di sabato 16 settembre 2023) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: Roma 16/09/2023 alle 20:43 CEST Sabato l’ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva del 2023 contro l’eterno rivale (5-1). Vittoria comoda e umiliante contro unche ha dato battaglia con il portoghese Rafael Leao Sabato l’ha firmato la quinta vittoria consecutiva del 2023 contro l’eterno rivale (5-1), una vittoria comoda e umiliante contro unche ha dato battaglia con il portoghese Rafael Leao ma non poteva affrontare l’alto livello degliisti, che Hanno mostrato superiorità ed efficacia durante lo schianto. Nuovo ‘Derby della Madonnina’, nuova vittoria per un’che in questo anno solare ha ...