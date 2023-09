Riduce madre in fin di vita | donna morta

(Di sabato 16 settembre 2023) Ènella notte Nerina Fontana, ladi 72 anni colpita con calci e pugni dal figlio 45enne Ruben Andreoli dopo un litigio in casa a Sirmione, nel Bresciano. Nell'appartamento oltre ae ...

È morta nella notte Nerina Fontana, la donna di 72 anni colpita con calci e pugni dal figlio 45enne Ruben Andreoli dopo un litigio in casa a Sirmione, nel Bresciano. Nell'appartamento oltre a madre e figlio viveva anche la compagna dell'uomo, una donna di origini ucraine che ha assistito alla brutale aggressione. Nerina Fontana è morta in ospedale a Brescia venti minuti dopo mezzanotte.

Madre e figlio avrebbero avuto una violenta lite a cui avrebbe assistito anche la compagna del figlio, il 45enne Ruben Andreoli.