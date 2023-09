(Di sabato 16 settembre 2023)al Tar: c’è ladopo i due anni di inibizione per l’ex. I dettagli Stando a quanto scrive Tuttosport, ilal Tar di Andreaha finalmente una sua. L’udienza richiesta dall’exntus in seguito ai due anni di inibizione stabiliti dal Tribunale Figc, infatti, è prevista per il prossimo 23 marzo, dopo che nel mese di luglio lo stesso ex numero uno bianconero aveva rinunciato alla sospensiva, precedentemente richiesta, per arrivare a una più rapida discussione nel meritovicenda.

Commenta per primo Tempi lunghi per ilal Tar di Andreasul caso plusvalenze della Juventus . Dopo i due anni di inibizione stabiliti dal Tribunale Figc, è stata fissata al 23 marzo 2024 l'udienza richiesta dall'ex ...Ilal Tar di Andreaper il caso ha trovato posto in agenda. L'udienza richiesta dall'ex presidente della in seguito ai due anni di inibizione stabiliti dal Tribunale Figc, infatti, è ...... aveva l'apprezzamento dell'unico uomo di reale bon ton italiano, l'Avvocato Gianni. Ci ... La Cassazione nel 2016 rigetta il definitivo e pervicace. Poi dopo una lunga diatriba, dopo l'...... Ginevra e John, quest'ultimo capo assoluto di tutti gli affari della famiglia(raggruppati nella Exor) con un patrimonio personale stimato di 1,7 miliardi di dollari, hanno fattoal ...

Plusvalenze Juve, Agnelli al Tar: c’è la data dell’udienza Tuttosport

Ricorso Agnelli al TAR: la data dell'udienza dell'ex presidente della Juve Calcio News 24

Il ricorso al TAR di Andrea Agnelli per il caso plusvalenze è stato fissato in agenda. L’udienza richiesta dall’ex presidente della Juventus in seguito ai due anni di inibizione stabiliti dal ...L'udienza richiesta da Andrea Agnelli al TAR per fare ricorso sul caso plusvalenze è stata calendarizzata: l'ex presidente della Juventus andrà infatti in udienza ...Ricorso Andrea Agnelli al Tar: c’è la data dell’udienza dopo i due anni di inibizione all’ex presidente della Juventus Come riferito da Tuttosport il ricorso al Tar di Andrea Agnelli è stato finalment ...