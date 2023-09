Ricopre di cioccolato l' intera cucina dei genitori | il risultato è impressionante

A Sydney il tiktoker Kaih Anderson ha ricoperto l'intera cucina dei suoi genitori con uno strato di. Conosciuto su TikTok con il nome di @kaihspeakup, l'australiano ha totalizzato oltre 2,5 milioni di visualizzazioni con questo ...Da questo studio, una polvere dicheun gelato alle alghe, caramello di miso ottenuto da pane raffermo e lievito madre e crema di limone. "Il dolce chiude il menu, è l'ultima cosa ...Proprio a Zurigo, poi, sorge la storica fabbrica diLindt & Sprungli : i più golosi ... il bianco delle nevi come sciarpe di lanale vette delle montagne circostanti e si contrappone ...No, purtroppo non sono fatte di vero. Prendono questo nome per via della vegetazione che leche diventa "cioccolatosa" in estate. Da molti sono spesso state definite "l'Ottava ...

Ricopre di cioccolato l'intera cucina dei genitori: ecco il risultato Corriere TV

La stanza del cioccolato Linkiesta.it

Kaih Anderson, di Sydney, Australia, ha coperto ogni superficie della elegante e moderna cucina dei suoi genitori con uno strato di crema al cioccolato. Il motivo Ovviamente ottenere visualizzazioni.I bambini di una volta ora diventati genitori con figli a cui preparare la merenda: breve storia della merenda come discrimine generazionale.Il salame di cioccolato bianco, senza uova e arricchito da pistacchi, è un goloso dessert senza cottura. Facilissimo da preparare è la versione chiara di un super classico tra i dolci casalinghi.