Resident Evil 4 | annunciato il DLC con Ada Wong

Capcom ha annunciato Separate Ways, un nuovo DLC di Resident Evil 4 in uscita il 21 settembre 2023. Separate Ways esplora un altro lato della storia e segue Ada Wong in una missione clandestina che la riunisce a Leon S. Kennedy durante la sua avventura per la ricerca della figlia scomparsa del presidente. Insieme all'uscita di Separate Ways, lo stesso giorno sarà disponibile un aggiornamento gratuito per The Mercenaries, che introdurrà Ada Wong e Albert Wesker come personaggi giocabili per la modalità bonus. Nel nuovo trailer è stato presentato anche un filmato di Resident Evil 4 VR Mode. Questo nuovo modo di vivere la campagna principale di Resident Evil 4 arriverà su PlayStation VR2 come contenuto aggiuntivo gratuito in inverno.

