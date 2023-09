Renzi | “Governo? Indietro Non marcia su Roma | ma retromarcia sulla Garbatella”

(Di sabato 16 settembre 2023) (Adnkronos) – “Il. Altro chesu, questa è una retro: una retrocostante, su tutto”. A dirlo è il leader di Italia Viva, Matteo, intervenendo alla festa di Open. “Meloni ha detto che difende Dio e la famiglia. Non so se Dio se n’è accorto, la famiglia sua forse sì”, ironizza. Sui migranti “il problema è rispettare la legge. Il problema non è giocarepaura. Quando vedo 500 extracomunitari alla stazione di Milano alle 23 che fanno un po’ di casino, è evidente che come cittadino ho un po’ di paura, è fisiologico: e chi lo nega, nega la realtà… Giochi la carta della paura, o dici che chi è in Italia o lavora o viene respinto? ...

... ha detto ancora. Che sul tema attacca: "Salvini non fa più tweet. Mi hanno dato del criminale perché arrivavano i profughi, oggi arrivano i profughi ma non attacco il, dico che i ...C'è chi ha sollevato polemiche sui ministri delMeloni . "Alla festa di Italia Viva ... Anche Matteoè intervenuto nel merito : "Qualcuno si è stupito del fatto che ci siano dei ministri ...Lo schema delè corretto e sensato. Del resto già nel 2016 i governie Gentiloni dicevano: "Dobbiamo aiutarli a casa loro" . E infatti furono aperte nuove sedi consolari in vari paesi ..."L'anno scorso si diceva che ilMeloni non sarebbe arrivato a fare la manovra, ma ce l'... Gli altri non si sa manco in che casa stanno", dice riferendosi a Matteo. Il suo 'Centrò "E' ...

Governo e migranti, Renzi attacca sul palco di Open Adnkronos

Immigrazione, Renzi "L'Ue sbaglia ma il governo italiano non si isoli" La Provincia di Cremona e Crema

(Adnkronos) – “Il governo è indietro. Altro che marcia su Roma, questa è una retromarcia sulla Garbatella: una retromarcia costante, su tutto”. A dirlo è il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, interv ...L'opposizione attacca il governo Meloni sulla questione migranti. Pareri contrari alla gestione dell'emergenza a Lampedusa.Anche Matteo Renzi, che contribuì, con la sua Iv, Pd , Cinque Stelle e sinistra estrema, a mandare a processo Salvini, che aveva ridotto drasticamente gli sbarchi, attacca il governo, pur ...