Reggiana-Cremonese | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 16 settembre 2023) LaB 2023/2024 prosegue la propria corsa affrontando la quinta giornata di campionato, che si annuncia come sempre pieno di equilibrio e decisamente incerto., in programma sabato 16 settembre con inizio alle ore 16:15, mette di fronte al Mapei Stadium di Reggio Emilia ladi Alessandro Nesta e ladi Davide Ballardini. Il momento delle due squadre Lariprende il proprio campionato con la voglia di centrare il primo successo stagionale, dopo aver conquistato 2 punti nei quattro match giocati. La formazione di Alessandro Nesta ha alternato sconfitta e pareggio nei primi 270 minuti, esordendo nel ko per 1-0 di Cittadella e impattando poi nel 2-2 di Como. A seguire è arrivata la sconfitta interna per 3-1 col Palermo, pareggiando ...

Restando in Italia ricordiamo come la Serie B propone sei incontri con 5 alle ore 14 e alle 16.15. Nell'anticipo del venerdì il Venezia ha superato in casa lo Spezia conquistando ... Ecco la data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di, match del Mapei Stadium valevole per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa di Alessandro Nesta, dopo il pareggio a reti bianche nel ...

Dopo la sosta, oggi alle 16.15 i grigiorossi affrontano la Reggiana al 'Mapei Stadium'. Precedenti in equilibrio: emiliani meglio in casa. Ballardini è convinto: "Squadra più coesa". Buone sensazioni ...L’allenatore della Cremonese Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa. Dopo la sosta per le Nazionali riparte la Serie B con i grigiorossi che giocheranno sul campo della Reggiana domani, ..."Reggiana, è arrivata l'ora della prima vittoria. Nesta: 'Sì, serve il salto di qualità'", titola il Quotidiano Sportivo. Al ’Giglio’ c’è la Cremonese. Su Cigarini: "So quello che pensa e lo capisco.