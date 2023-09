Reggiana-Cremonese oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 16 settembre 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, match del Mapei Stadium valevole per la quinta giornata del campionato italiano di. I padroni di casa di Alessandro Nesta, dopo il pareggio a reti bianche nel derby emiliano con il Parma, vogliono conquistare la loro prima vittoria stagionale davanti ai tifosi di casa. La squadra di Davide Ballardini, dal suo canto, spera di proseguire ladi risultati utili consecutivi. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 settembre alle ore 16:15; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SEGUI LA ...