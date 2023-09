Recanatese-Lucchese oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 16 settembre 2023) Ecco le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la terza giornata del campionato italiano di. La compagine marchigiana, dopo le prime due giornate affrontate con qualche difficoltà, vuole portare a casa i tre punti davanti al proprio pubblico. La squadra toscana, dal suo canto, cercherà di fermare i padroni di casa e di conquistare preziosi punti in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 settembre alle ore 18:10 e sarà trasmessa insu Sky Sport 255. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Ore 18:30 Serie C NOW 3a Giornata Girone B: Carrarese vs Vis Pesaro diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Diego D'Avanzo

Quanto alla Recanatese, è una squadra da "battaglia". Sappiamo di andare ad incontrare una buona formazione di categoria che lo scorso anno ha fatto più o meno il campionato della Lucchese. Giovanni Pagliari, tecnico della Recanatese, ha presentato l'impegno di domani in casa contro la Lucchese: "La Lucchese gioca bene ed ha elementi forti, ma ne incontreremo così ..."