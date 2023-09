Real Sociedad-Inter | Champions League 2023 2024 | data | orario | diretta tv e streaming

(Di sabato 16 settembre 2023) Mercoledì 20 settembre è il giorno di, match valevole per la prima giornata della fase a gironi della. Dopo la finale persa contro il Manchester City, i nerazzurri di Simone Inzaghi aprono una nuova campagna europea con la delicata trasferta basca. Una partita tutt’altro che banale, ma l’sarà determinata a iniziare l’avventura nel proprio girone con il piede giusto. ORARI, TV E– Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00 e la partita sarà trasmessa inesclusiva da Amazon Prime Video. Nientetv in chiaro o su Sky quindi, con Sportface che vi terrà aggiornati in tempoe tramite video, moviole, ...

Assenza curiosa quella dell'esterno offensivo dei "Blancos", di cui ha parlato in maniera ironica Carlo Ancelotti nella conferenza stampa della vigilia della sfida alla. "Ha pianto per ...Notizie Calcio - Domani alle 21:00 ilMadrid affronterà laper la quinta giornata de La Liga. Carlo Ancelotti ha parlato della situazione di Luka Modric, destinato a rimanere più spesso in panchina: Sul nuovo acquisto, Jude Bellingham: Sulla ...... il Milan ospiterà a San Siro il Newcastle dell'ex Tonali, mentre l'Inter sarà impegnata in terra basca nella tana della. Nel prossimo weekend di campionato, invece, i rossoneri di ...Lo ha detto, in conferenza stampa, Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida traMadrid e. Il tecnico italiano, con un passato da calciatore e allenatore rossonero, ha risposto ...

Ancelotti pronto per il derby: "Avrò la maglia del Milan addosso". Poi il commento sulla Real Sociedad Fcinternews.it

Mercoledì l'U19 di Chivu debutta in Youth League: arbitro armeno per Real Sociedad-Inter Fcinternews.it

"Ha pianto per tre o quattro ore in spogliatoio" - ha dichiarato un divertito Ancelotti, smorzando sul nascere le polemiche intorno all'ambito trofeo FIFA e Vinicius, attaccante del Real Madrid ...Martedì 20 settembre alle ore 21 alla Reale Arena di San Sebastian si disputerà il match Real Sociedad-Inter, valevole per la prima giornata dei gironi di Champions League. Nerazzurri che vogliono par ...Il tecnico italiano lo ha detto in conferenza stampa MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Alle 18 sarò incollato davanti alla televisione e indosserò ...