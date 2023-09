Raspadori | «Spalletti mi ha dato grande fiducia | in Nazionale mi ha fatto giocare punta centrale»

(Di sabato 16 settembre 2023)a Sky «Frattesi è un bravissimo ragazzo, un grandissimo calciatore». «Se non ho sorriso è perché abbiamo regalato un tempo al Genoa, avevamo tutte le carte in regola per esprimerci in maniera più brillante, lenti nel cercare le linee di passaggio, c’è stata la reazione, fare gol fa sempre piacere, potevamo approcciare la partita in maniera diversa, dobbiamo prendere le cose positive». Costacurta: “saa calcio. È uno dei più dotati.a calcio non è solo tirare o muoversi bene, sono pochi quelli che sanno aa calcio”. «Ringrazio Costacurta per le parole. Io sono cresciuto facendo l’attaccante, ho sempre privilegiato quella posizione. Lì mi sento naturale, poi ho sempre ricoperto anche altri ruoli, mi metto sempre a disposizione, ...

Bani e Retegui diventano gli eroi rossoblu riuscendo a segnare al Napoli, per gli azzurri bene Zielinski e. Il flop. Un solo nome: Rudi Garcia. In poche settimane il Napoli di, ...consente alle proprie squadre, quando impiegato nella zona centrale dell'attacco, di ..., quando diceva che il macedone fosse la luce dei suoi occhi, non sbagliava. Nella passata ...... perché il problema fisico richiede cautela: per sostituirlo si candidano il nuovo acquisto Lindstrom e il versatile, che da prima punta ha fatto molto bene con la nazionale di. ......e mi sembra che ancheci punta in Nazionale. Consiglierei alla Lazio di blindarlo, ma sulla questione bisognerebbe sentire Lotito" . A proposito di jolly, sarà la Nazionale di...

Raspadori: «A Genova potevamo approcciare la partita in maniera diversa. Ho l'intelligenza di capire quelli che sono gli spazi» ...Anzi gli azzurri hanno rischiato seriamente di perdere ribaltando un doppio svantaggio con le reti di Raspadori e Politano ... "Bastava essere onesti per ammettere che passare da Spalletti a Garcia ...Garcia ha un modo di interpretare ed approcciare alla gara completamente diverso da Spalletti, e per questo gli va concesso ... quanto può incidere sulla collocazione tattica di Raspadori “Il calcio ...