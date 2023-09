Raspadori | «Avere Kvara e Osimhen avanti è stimolante per me»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 16 settembre 2023) L’attaccante del Napoli e non solo della Nazionale italiana, Giacomo, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Genoa Avevi bisogno del gol e della prestazione di oggi «Ne avevo bisogno tutti e c’era bisogno di una scossa perché abbiamo fatto un primo tempo lento, siamo stati molto orizzontale e ci siamo complicati la partita da soli. Abbiamo rimediato perché non era semplice ma dobbiamo portarci dietro la rabbia di oggi» Qual è il tuo ruolo? «Mi sento naturale come prima punta perché l’ho fato fin da bambino. Però sono sempre a disposizione della squadra e del mister, sono fatto così e penso che sia un aspetto positivo» Ma com’è sapere che da te per quel ruolo ci sono«Per me è, so che la competizione è tanta e per me è solo un aspetto ...