Rampage 15 09 2023 Thank You Jade!

(Di sabato 16 settembre 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci ritroviamo in quel di Cincinnati, Ohio, e tra i match annullati spicca quello con in palio il TBS Championship tra Kris Statlander e Jarde Cargill, l’ultimo in AEW nella carriera di quest’ultima. 8-Men Tag Team Match: The Hardys & Lucha Bros. vs. Jeff Jarrett, Jay Lethal, The Butcher & The Blade (2,5 / 5) Opener mediocre, l’incontro non ha regalato momenti particolarmente degni di nota. La vittoria è andata al team dei face con Rey Fenix che ha schienato The Blade con la Fenix Driver mentre gli Hardys si occupavano di Jarrett e Lethal a bordo ring. Vincitori: The Hardys & Lucha Bros. vs. Jeff Jarrett Nel post match Satnam Singh ha steso gli Hardys all’insaputa di Penta e Fenix. Dopo questo agguato abbiamo assistito ...