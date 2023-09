Rally | Wrc Pirelli non presenta candidatura come fornitore nel 2025-2027

(Di sabato 16 settembre 2023) "Raggiunti gli obiettivi fissati tre anni fa all'inizio del ciclo", sottolinea la Casa italiana MILANO -ha annunciato di non averto alla Fia la suadi pneumatici per il Fia WorldChampionship per il triennio. "concluderà quindi nel

... quella di godere delle linee e delle sonorità della Citroën C3Plus, vettura affidata da GinoInvest a Stefano Zambon, pilota alla prima opportunità di utilizzo della vettura. Ad ...... quella di godere delle linee e delle sonorità della Citroën C3Plus, vettura affidata da GinoInvest a Stefano Zambon , pilota alla prima opportunità di utilizzo della vettura. Ad ...Debutto insu asfalto Il 29enne farà ora il suo esordio su asfalto in occasione della prima edizione deldell'Europa Centrale , che si svolgerà in stage che comprenderanno tre nazioni ...Aldell'Acropoli è stato il presidente Ben Sulayem a svelare: "Vedo segnali positivi da parte ... che può entrare nel. E sento che uno come lui, quando parla, lo fa con sicurezza" . Toyota, ...

Pirelli lascia il WRC: non parteciperà al tender 2025-2027 Motorsport.com - IT

WRC- Suninen al via con Hyundai al Rally Europa Centrale Rallyssimo

EA SPORTS WRC, la lista completa delle auto che faranno parte del gioco ufficiale del WRC di Codemasters, in uscita questo autunno.Aci Reggio Emilia e Maremma Corse 2.0 hanno messo in piedi una manifestazione che si presenta quanto mai interessante e impegnativa e che vedrà in gara un campo partenti di primordine.Saranno i chilometri del Rally Appennino Reggiano - in programma nel fine settimana in provincia di Reggio Emilia - l’ambientazione di una nuova occasione per tutti gli appassionati di motorsport, que ...