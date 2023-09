Rai | Nunzia De Girolamo parte il 10 ottobre con Avanti Popolo - ESCLUSIVA

... Rogiosi Editore alla presenza di Antonio Parlati, Direttore del Centro di produzionedi Napoli.e saranno presentate da Sonia Di Domenico e Claudia Izzo con la partecipazione dell'attrice...Ci siamo, scalda i motori il nuovo talk show del martedì di Rai3. La conduttriceDe Girolamo ha anticipato il promo di Avanti popolo, questo il titolo del programma, in onda sulla terza rete da ottobre. L'ex ministra attraversa una stanza dove su una lavagna dove campeggia ...Dalla sua la Berlinguer aveva l'assenza dei competitor Giovanni Floris eDe Girolamo, che ... con l'addio di Lucia Annunziata, il programma di approfondimento di3 è passato nelle mani di ...De Girolamo e Semprini Occhio alla nota della: il trionfo è totale

Stupri, Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini aderiscono a ... Rai Storia

'Avanti popolo', su Rai 3 il nuovo talk di Nunzia De Girolamo anteprima24.it

Ci siamo, scalda i motori il nuovo talk show del martedì di Rai3. La conduttrice Nunzia De Girolamo ha anticipato il promo di Avanti ...Anche se non lo ammetterà mai, il giornalista e conduttore di «La torre e il cavallo» ha l’aria del sopravvissuto. Sembra tenuto in ostaggio non si sa bene da chi ...Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, che hanno clamorosamente battuto Myrta Merlino. Godono a viale Mazzini, dunque, per il risultato di Estate in diretta, il contenitore pomeridiano estivo di Rai ...