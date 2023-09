Ragazzi usciti da scuola salvano un anziano caduto nel fiume Brenta | “Gli altri facevano foto e video”

(Di sabato 16 settembre 2023) Un gruppo di, appenada, a Dolo, hanno visto unche rischiava di affogare nel naviglio del. Non ci hanno pensato due volte, si sono tuffati e lo hanno salvato. I protagonisti del gesto eroico sono in particolare duedi 16 e 17 anni della provincia di Venezia, Marco e Nicolò: “È stato l’istinto a dirci di lanciarci nel”. Secondo quanto riporta il Corriere Veneto, i due studenti stavano aspettando l’autobus alla fermata, quando hanno visto un uomo sulla settantina che faceva fatica a reggersi in piedi e camminava lungo la sponda. Poco dopo èha perso l’equilibrio, ha battuto la testa ed èin acqua, apparentemente immobile. Isi sono tolti la ...

... 16 anni, di Calcroci di Camponogara, e Nicolò, 17 anni, di Sambroson di Dolo, erano appena... Senza pensarci due volte, i ragazzi si sono tuffati per salvarlo, dimostrando un incredibile ...Erano appena usciti da scuola due studenti della provincia di Venezia quando hanno visto un anziano che rischiava di affogare nelle acque del naviglio del Brenta a Dolo. I due si trovavano vicino alla fermata dell'...

Erano appena usciti da scuola, a Dolo, quando hanno visto un anziano che rischiava di affogare nel naviglio del Brenta. Non ci hanno pensato due volte, si sono tuffati e lo hanno salvato.