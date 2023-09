Quanto ci costa ogni migrante che sbarca

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 16 settembre 2023) L’emergenza sbarchi di questi ultimi giorni ha rimesso al centro il tema del peso economico che questo fenomeno si porta dietro. Qual è il costo per l’Italia di unche arriva a Lampedusa? Secondo le stime del Giornale sarebbero 350 euro ad immigrato, una cifra che comprende il kit d’ingresso, l’alloggio, il vitto e un ammontare giornaliero di “pocket money”. Da quel momento in poi, le spese continue per l’accoglienza dei migranti sono di circa 31,50 euro al giorno, che diventano 945 euro al mese. Costi non certo indifferenti per le nostre finanze, considerando che da inizio anno sono arrivati 127mila migranti, spendendo intorno agli 850 milioni di euro. Inoltre, c’è poi da aggiungere i costi perstraniero che si avvicina alla richiesta di protezione internazionale o di asilo, che ammontano a circa 300mila euro per...