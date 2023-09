Quanti soldi ha guadagnato Kuss vincendo la Vuelta a España 2023? Assegno da urlo per il gregario diventato capitano

Leggi su oasport

(Di sabato 16 settembre 2023) Seppha vinto lacon soltanto 17 secondi di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard. Lo statunitense è riuscito a imporsi a sorpresa in terra iberica: alla vigilia era il grandedi lusso di Vingegaard e Primo Roglic (rispettivamente secondo e terzo), poi con una fuga bidone è riuscito a conquistare la maglia roja e non l’ha più mollata. Si tratta del trionfo più importante per l’alfiere della Jumbo-Visma, un risultato di assoluto livello agonistico che assicura anche un bel montepremi.haSeppladi Spagna? Parliamo di un montepremi di circa 178.000 euro: oltre ai 150.000 euro per la maglia rossa finale, ...