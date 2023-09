(Di sabato 16 settembre 2023) AGI - Umbertoe Karol. Agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso, il capo della Lega Nord trae ispirazione delle Giornate mondiali delle gioventù 'inventate' da Papa Giovanni Paolo II per dar vita al raduno di, che dal 1990, la Lega ha celebrato quasi ogni anno nelle valli bergamasche. Per il federalismo, Umbertoaveva espresso la sua ammirazione per il presidente americano Alexander Hamilton, padre della Costituzione federale degli Stati Uniti - si rammenta in una nota -. Aveva studiato il suo pensiero, sviluppando l'idea del federalismo moderno. Dopo il centralismo del periodo nazionalista e quello del periodo fascista, è oggi indispensabile superare quello partitocratico. Dal superamento di questo centralismo, che ha sottratto il potere a ogni controllo, si potrà poi ripartire per ...

E in parlamento Dobbiamo sicuramente cambiare la legge- Fini e superare un'impostazione ... Ma dove è finita la destra sociale di Fratelli d'Italia Non c'èsi colpisce il popolo. Sono ...... questo è il limite della sua segreteria' Sullo stesso argomento: Elly Schlein come, "fora de ... 'La mia armocromista è un'amica a cuidevi fare un servizio fotografico per Vogue e rifiuti ...Il governo cerca di scaricare le responsabilità sui comuni, comeha scaricato i percettori ... La Schlein resta spiazzata e prova a rispondere ribattendo ancora sui flussi e sulla- Fini. ...Va abolita la- Fini". E ancora: "Abbiamo votato per non rifinanziare la guardia costiera ... "Il gender Creano dei mostriin realtà ciò che minaccia le famiglie è la paura del futuro: ...

Quando Bossi si ispirò a Wojtyla per inventare Pontida AGI - Agenzia Italia

RAVENNA: Schlein chiude la festa Pd e invoca la piazza | VIDEO Teleromagna.it

(Adnkronos) - Dalla 'A' di Autonomia, alla 'Z' di Zaia, da oltre tre decenni a Pontida va in onda l'alfabeto leghista, che nel tempo si aggiorna, ma che ...