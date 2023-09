Psg | Verratti addio e lacrime – VIDEO

(Di sabato 16 settembre 2023) Nella serata in cui il Psg è sceso in campo per la partita contro il Nizza, Marcoha salutato i suoi tifosi e la società dopo 11 anni a Parigi Nella serata in cui il Psg è sceso in campo per la partita contro il Nizza, Marcoha salutato i suoi tifosi e la società dopo 11 anni a Parigi. Les messages de nos anciens parisien pour Marco#MerciMarco pic.twitter.com/9mb6eg9Ytm— Paris Saint-Germain (@PSG inside) September 15, 2023 Tantissime le emozioni con il centrocampista scoppiato indopo anche aver visto sul maxi schermi unsaluto dei suoi ex compagni al Psg.

Prima della sfida al Nizza, il Paris Saint - Germain ha salutato col massimo degli onori Marcoche, dopo undici stagioni nella capitale francese, si trasferisce in Qatar, all'Al - Arabidice addio aldopo undici stagioni inevitabilmente indelebili, con nove titoli di Ligue 1 e il record di presenze con la maglia del. A salutare il centrocampista dal maxi - schermo ...Commenta per primo Nel giorno dell' addio a Parigi dopo 11 stagioni di Marco, il Paris Saint - Germain subisce la prima sconfitta stagionale dopo due vittorie e due ... può andare a +5 sul...PARIGI (Francia) - Dopo i tanti attestati di stima arrivati dai compagni (e anche dagli ex) per Marcoè arrivato il momento dei saluti al. Il centrocampista italiano, arrivato in Francia nel 2012 dal Pescara, è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al - Arabi. E nel pre gara di- ...

Il Psg non ingrana: i ragazzi di Luis Enrique perdono in casa ... Una serata che si è aperta con l’addio a Verratti (visibilmente commosso), omaggiato dai compagni e anche dal pubblico. La tua privacy ...Il Paris Saint-Germain perde 2-3 contro il Nizza nell’anticipo della quinta giornata di Ligue 1. Al Parco dei Principi i parigini subiscono la prima sconfitta stagionale… Leggi ...Prima della partita il pubblico ha reso omaggio a Marco Verratti che, dopo 11 anni, ha deciso di andar via. Arrivato nel 2012 dal Pescara, il 30enne centrocampista abruzzese proseguirà la carriera in ...